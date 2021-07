Mura z obrambo naslova začenja na domači Fazaneriji

Mura bo obrambo naslova začela na Fazaneriji proti Taboru Sežani. Prva slovenska liga se bo sicer naslednje štiri sezone imenovala Prva liga Telemach. Tudi v novi sezoni bo v elitni slovenski ligi nastopalo deset klubov, ki jih prvi krog v 31. sezoni 1. SNL čaka v vikendu 17. in 18. julija. Prekmurci bodo obrambo naslova začeli z domačo tekmo proti Taboru Sežani. Bravo bo na začetku sezone gostil Radomlje, Aluminij bo igral doma s Koprom, Celjani bodo v štajerskem derbiju pričakali Maribor, Domžale pa v obračunu Ljubljanske kotline sosednjo Olimpijo.



Že tretji krog bo prinesel večni derbi med Olimpijo in Mariborom, v osem krogu bo prvi obračun sezone 2021/22 med Muro in Olimpijo, v devetem pa Maribora in Mure. Poleg tega so na Brdu izžrebali tudi pare za pokalno tekmovanje, v katerem se bo za lovoriko potegovalo 12 klubov, poleg prvoligaških še najboljši dve moštvi v lanski izvedbi 2. SNL. Mura, Maribor, Olimpija in Domžale, ki bodo Slovenijo zastopali v evropskih klubskih tekmovanjih, so v prvem krogu pokalnega tekmovanja prosti.



Drugi pari uvodnega kroga pokala pa so Radomlje – Krka, Gorica – Bravo, Aluminij – Koper, ki se bosta zanimivo srečala tudi v prvem krogu 1. SNL, in Tabor Sežana – Celje. Na Brdu so izžrebali tudi tekmovalne pare druge slovenske nogometne lige, kjer bo 16 ekip. Poleg tega je Nogometna zveza Slovenije na Brdu podpisala pogodbo z novim generalnim sponzorjem. Naslednje štiri sezone bo to telekomunikacijsko podjetje Telemach.

Nogomet v vzponu

»Slovenski klubski nogomet je v vzponu, tekmovanje je zelo izenačeno, zanimanje za prvo slovensko ligo iz leta v leto hitro raste in veseli me, da so pri Telemachu prepoznali atraktivno priložnost ter pomen, ki ga ima tekmovanje pri klubih in navijačih. Nogometna zveza Slovenije in klubi se veselimo sodelovanja in številnih aktivnosti, ki bodo dodatno prispevale k napredku lige in slovenskega klubskega nogometa,« je ob podpisu pogodbe z novim sponzorjem povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.



V sezoni 2021/22 bo tudi v slovenskem nogometu prvič uporabljena tehnologija VAR.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: