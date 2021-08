Muraši v Gradec brez bele zastave: To je Evropa, vsaka napaka se kaznuje

Zagrenili so si življenje



Videli so, da se dá

Prekrasen golje pregovorno dvignil streho štadiona Fazanerija že v tretji minuti, a nato je sledil preobrat Sturma, ki je glede na prikazano slavil morda celo previsoko zmago s 3:1. Nov hiter zadetek v Gradcu bi še kako povečal možnosti murašev v boju za zgodovinski preboj v evropsko ligo, potem ko so si že zagotovili nastopanje v premierni sezoni konferenčne lige. Z večjim kapitalom bi lahko zaključili tudi četrtkov domači obračun, a jim ni uspelo spraviti žoge mimo razpoloženega vratarja»Pri zaostanku s 3:1 smo si pripravili nekaj zelo lepih priložnosti. To je Evropa, vsaka napaka nas kaznuje. Vemo, da si lahko na gostujoči tekmi še pripravimo nekaj priložnosti. Nič ni še izgubljenega,« je po tekmi za Sportklub bojevito napovedal srednji vezist MureDa so lahko gostje z rezultatom še kako zadovoljni, je priznal tudi slovenski nogometaš v graških vrstah. Nekdanji član Domžal je odigral dober obračun ob povratku v domovino, kjer je lahko v prvem polčasu proslavljal zadetekz enajstih metrov, nato pa v drugem delu tekme še popoln preobrat v režiji(priboril je tudi najstrožjo kazen v prvem polčasu) in»Z rezultatom smo zelo zadovoljni. Na koncu smo zadnjih 20 minut igrali preveč pasivno in dopustili Muri, da je nekako prišla do teh priložnosti, kar ne bi smela, in nekako smo si zagrenili življenje. Na koncu smo lahko veseli, da je bilo 3:1 in nazaj v Gradec se vračamo z lepo popotnico,« je dejal Stanković.»Že prej smo vedeli, da je Mura zelo dobra ekipa, da moramo paziti na protinapade in to so oni danes pokazali. Na srečo smo bili mi boljši in zmagali, ampak čaka nas še ena težka tekma naslednji četrtek. Dati bomo morali vse od sebe, da bomo prišli naprej,« je še dodal.Trenerje napovedal, da se bodo državni prvaki prek severne meje podali z enakim taktičnim načrtom, saj da so v več trenutkih četrtkovega obračuna opazili, da lahko tako najbolj škodujejo tekmecem. Tokratni obračun je bil po oceni Šimundže tudi nova dragocena izkušnja, obžaloval pa je izjemno učinkovitost svojih nekdanjih mestnih tekmecev.»Ne morem se strinjati z vami, da smo v drugem polčasu začeli bolj obrambno. Enostavno smo stali tako, kot smo se dogovorili, oddelali stvari, kot je potrebno, a potrebno se je zavedati, da smo trpeli že v prvem polčasu, nekako tudi v drugem. Zdaj sama prejeta zadetka sta čisti plod individualnih napak. Ampak to se zgodi, to se nekje pozna. Ampak danes smo dali vse od sebe, Sturm je na tej tekmi izkoristil praktično vsako priložnost. Ni si pripravil toliko priložnosti kot mi, a vseeno dosegel tri zadetke,« je povedal Šimundža.»Že v prvem polčasu smo želeli iskati te medprostore oziroma prostor iz ene v drugo stran. Nekako nam ni uspevalo predvsem zaradi njihove hitrosti, ampak smo videli, da se dá. Vse, kar je bilo tu potrebno, je bilo le malo več izkušenj s takšnih težkih in agresivnih tekem. V vsakem primeru bomo recept, ki smo ga danes, uporabili tudi na povratni tekmi,« je dodal nekdanji trener Maribora, ki si je z vijoličastimi v sezoni 2013/14 priigral zgodovinsko prezimitev v evropski ligi. V šestnajstini finala je bila nato premočna serijska prvakinja Sevilla, ki je v tisti sezoni za naslov ugnala Benfico