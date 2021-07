Mura namesto v Atene najprej v Fazanerijo, nato v Kaunas

Ludogorec : Mura 3:1 (1:0) Huvepharma Arena, gledalcev 7000, sodnik Marco Di Bello (Italija) 7.

Strelci: 1:0 – Sotiriou (Tekpetey, 4), 1:1 – Horvat (Kous, 64), 2:1 – Manu (Cauly, 82), 3:1 – Cauly (Wanderson, 90).

Ludogorec: Kahlina 7, Nedjalkov 6, Verdon 6,5, Plastun 6,5, Ikoko 6,5, Santana 6 (od 64. Badji 6), Goncalves 6,5, Cauly 7 (od 90. Jankov –), Tekpetey 6 (od 46. Wanderson 6,5), Despodov 6 (od 90. Tchibota –), Sotiriou 6 (od 76. Manu –), trener: Valdas Dambrauskas 6,5.

Mura: Obradović 5,5, Gorenc 6, Marušk 6o, Karničnik 6,5, Šturm 6 (od 85. Pucko –), Horvat 7, Kous 6,5, Kouter 6, Bobičanec 6, Klepač 6 (od 85. Maroša –), Cipot 5,5 (od 58. Mandić 5,5), trener: Ante Šimundža 6,5; posest žoge v %: 60:40; streli: 15:11; na vrata: 7:3; koti: 6:2; prekrški: 11:6.



Horvatov gol obudil upanje

Konec tudi za Rapid in Dejana Petrovića

V 2. kolu se je od kvalifikacij za ligo prvakov poleg Filipa Valenčiča, ki je igral za finski HJK proti Malmöju, od slovenskih nogometašev v tujih klubih poslovil tudi zvezni igralec dunajskega Rapida Dejan Petrović. Igral je do 86. minute. V pravem "avstrogrskem" derbiju je praška Sparta z zmago z 2:0 nadomestila poraz na prvi tekmi z 1:2. Napredoval je tako le Miha Blažič s Ferencvarosem. Zaostanek z 1:2 s prve tekme proti Almatyju je s petardo (zmago s 5:0) nadoknadila Crvena zvezda, poslovil pa se je tudi še v minuli sezoni najbolj slovenski tuji klub Slovan iz Bratislave. Izločil ga je Young Boys s 3:2.

Več kot 80 minut je bila Mura v povratni tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov enakovredna Ludogorcu. Toda na začetku, v 4. minuti, in na koncu, v 82. minuti in 90., je bila nespretna in za trenutek nezbrana. Preveč za tako evropsko izkušenega bolgarskega prvaka, ki je znal kaznovati črno-bele in jih premagal s 3:1 ter se uvrstil v 3. kolo. Edini strelec za Muro za 1:1 je bilv 64. minuti.Mura ostaja v Evropi in v boju za milijone evrov. Že v četrtek bo v Fazaneriji v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo gostila litovski Žalgiris. Če bi zmagala, bi v Atenah izzvala Olimpiakos. Česar si Sobočani niso želeli, se je uresničilo, prejeli so gol v prvih minutah. Ciprski reprezentant pri Ludogorcu je že v 4. minuti zatresel Murino mrežo. Bolgarsko-slovenski dvoboj prvakov je tako dobil nove razsežnosti, ki prav gotovo niso bile najbolj idealne za črno-bele. Toda tekma še zdaleč ni bila izgubljena, bolje je prejeti gol na začetku kot na koncu.Odziv Sobočanov ni bil takojšen, toda ko so le ujeli ritem, je pod nogami gorelo tudi favoriziranimi gostiteljem. In to pošteno,je v 25. minuti sprožil soboški plaz nevarnih napadov. S 25 m je močno streljal, a preveč po sredini in domači vratar Hrvatje žogo odbil v kot. Malo za tem jez desne strani poslal predložek, ki je zletel v prečko, v 29. minuti pa je bil najbližje izenačenju, ki je z desne strani prodrl pred Kahlino, a s strelom čez prečko končal nevarno gostujočo akcijo.Soboški načrt se rezultatsko v prvem polčasu res ni izšel, ampak vse še ni bilo izgubljeno. Sobočani so uvideli, da domači zeleni niso nikakršen bav-bav, in da se da z njimi igrati in jim tudi pognati strah v kosti. Z dvignjenimi glavami in samozavestno so Prekmurci začeli drugi polčas. Vse bliže so bili domačim vratom in hkrati dovolj čvrsti ter zaprti v obrambi, da igrivejši gostitelji niso imeli veliko prostora in časa za sproščeno dihanje. Vztrajnost se je Sobočanom izplačala v 64. minuti. Na desni strani stainprebila tekmece, Kous je poslal predložek po tleh v sredino, na žogo pa je naletel Tomi Horvat in z osmih metrov matiral Kahlino. Izenačenje je bilo zasluženo, soboška samozavest pa je še narasla.Mura se je več kot le držala, delovala je boljše kot vidno prestrašeni gostitelji, ki so sicer prevzeli pobudo, a niso dajali vtisa, da bi lahko strli goste, ki so se enkrat rešili tudi z odbijanjem žoge pred golovo črto. Vse bolj je bilo jasno, da le napaka enih ali drugih lahko odločil zmagovalca v prvih 90 minutah. Zgodila se je, a žal pri Sobočanih. Kouter je bil za trenutek nepozoren v kazenskem prostoru, iz ozadja se mu je prikradel, izbil in podal hkrati žogo do, ki je z bližine s šestih metrov brez težav zatresel mrežo. Za nameček je bilo v tej akciji na igrišču le 10 Sobočanov, saj je bil Kous zaradi poškodbe zunaj.Za nov čudežni zasuk je bilo premalo časa in moči. Soboške upe je 90. minuti dokončno razblinil Cauly.