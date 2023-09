Na Brdu kljub zahtevni nalogi ne manjka optimizma

V nadaljevanju preberite:

Po vikendu v znamenju derbijev, tako domačih prvoligaških kot na tujih nogometnih zelenicah, je napočil čas za reprezentanco. Nekaj udarnih adutov je na Gorenjsko dopotovalo že včeraj, kjer so skupaj pospremili večerne tekme reprezentantov, danes so z njimi že trenirali. V kadru so tudi že igralci Panathinaikosa, ki so šele v poznih nedeljskih večernih urah zaključili svoje klubske obveznosti.

Razmere za nogomet na Brdu ne bi mogle biti boljše. V prijetnih 25 stopinjah in pod jasnim nebom kljub temu ni bilo nobenih znakov ležernosti. Člani reprezentance se od prvega do zadnjega dobro zavedajo, kako pomembna naloga jih čaka v prihajajočem tednu dni. »Potrebno bo biti osredotočen od prvega trenutka dalje, nič drugega ne pride v poštev. Vemo, po kaj smo prišli in da brez dvoma ne bo lahko,« poudarja Žan Vipotnik.

Priljubljeni »Vipi« je bil eden od prvih prišlekov na Brdo. Napadalec Bordeauxa, ki z začetkom sezone ne more biti najbolj zadovoljen predvsem zaradi slabih rezultatov žirondincev (in jeze navijačev, ki je sledila), je s soigralci pospremil strelski šov Benjamina Šeška v bundesligaškem nedeljskem popoldnevu: »Res smo bili veseli, tukaj smo skupaj pogledali tekmo in odlično je bilo videti, da se je Beniju odprlo. Sva res dobra prijatelja, rivala sva le za mizo za namizni tenis, na zelenici pa se super razumeva in dobro sodelujeva.«