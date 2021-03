Na derbiju brez zmagovalca, oba Dinama na robu izpada

Harry Kane (s številko 10) je dvakrat zatresel zagrebško mrežo. FOTO:Alastair Grant/AFP

Nogometaši Manchester Uniteda in Milana so se v prvi tekmi derbija osmine finala evropske lige razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Potem ko je že kazalo na to, da bodo »rdeči vragi«, ki so z golom, komaj 18-letnega napadalca iz Slonokoščene obale, v 50. minuti prešli v vodstvo, izkoristili prednost domačega terena, so gostje v sodnikovem dodatku vendarle prišli do izenačujočega zadetka. Na 1:1 je poravnal, sicer kapetan izbrane vrste Danske.Dinamo Kijev je doma z 0:2 (0:1) klonil pred Villarrealom, za katerega sta v polno zadela(v 30. minuti) in(52.). Slovenskega reprezentanta, ki okreva po poškodbi stegenske mišice, ni bilo v domači postavi. V slabem položaju so tudi nogometaši zagrebškega Dinama, ki so na gostovanju pri Tottenhamu izgubili z 0:2. Oba gola za gostitelje je zabil angleški zvezdnik, prvega v 25. minuti, drugega pa v 70. minuti.Ajax : Young Boys 3:0 (62.,82.,90.+2)Dinamo Kijev : Villarreal 0:2 (30.,52.)Manchester United : Milan 1:1 (50.;90.+2)Slavia Praga : Rangers 1:1 (7.;36.)Granada : Molde 2:0 (26.,76.)Olympiakos : Arsenal 1:3 (58.;34.,79.,85.)Roma : Šahtar Donjeck 3:0 (23.,73.,77.)Tottenham : Dinamo Zagreb 2:0 (25. in 70.)