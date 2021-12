Na en strani Madrida šampanjec, na drugi grenčica

V nadaljevanju preberite:

Real Madrid je že odigral 19 tekem v sezoni 2021/22 španskega prvenstva, varovanci trenerja Carla Ancelottija so brez praske prestali tudi vedno neugodno gostovanje v Bilbau in ostajajo trdno v sedlu v boju za drugi državni naslov v zadnjih treh sezonah. Povsem drugačno razpoloženje vlada na drugi strani mesta, pri Atleticu, kjer so z grenkim priokusom proslavili deseto obletnico prihoda Diega Simeoneja, ki se je 23. decembra 2011 v svoj nekdanji klub vrnil kot trener in se v minulem desetletju podpisal pod najtrofejnejše obdobje v zgodovini rdeče-belih. Barcelona? Ekipa Xavija Hernandeza je izpadla iz lige prvakov, z nedavnim remijem proti drugouvrščeni Sevilli pa je pokazala, da bi lahko v drugi polovici sezone še splezala po lestvici navzgor.