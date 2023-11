Na evropsko prvenstvo tudi Čehi in Italijani

Ob slovenski nogometni reprezentanci sta si danes vstopnici za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji zagotovili še Italija in Češka. Branilci lovorike so v Leverkusnu iztržili neodločen izid 0:0 z Ukrajinci, Čehi pa so doma v Olomucu premagali Moldavce s 3:0.

Pred zadnjim dnevom kvalifikacij je znanih dvajset od štiriindvajsetih udeležencev evropskega prvenstva, ki bo potekalo v desetih nemških mestih. Ob gostiteljih še Albanija, Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Anglija, Francija, Italija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Škotska, Slovenija, Srbija, Slovaška, Španija, Švica in Turčija.

Iz kvalifikacijskih skupin je še eno prosto mesto, preostali trije udeleženci pa bodo znani marca 2024 po dodatnih kvalifikacijah. V skupini D bosta jutri v središču pozornosti Hrvaška in Wales. Naši južni sosedi potrebujejo zmago proti Armeniji, Wales pa poraz Hrvaške in zmago nad Turčijo.

V dodatnih kvalifikacijah bo nastopilo dvanajst reprezentanc, ki bodo razvrščene na podlagi rezultatov v ligi narodov. Trenutno imajo mesta zagotovljena Bosna in Hercegovina, Finska, Gruzija, Grčija, Izrael, Kazahstan, Luksemburg, Poljska in Ukrajina.