Real je v sedmih nebesih, a proti Bayernu ni favorit

V nadaljevanju preberite:

Nogometno dogajanje je blizu vrelišča, državna prvenstva so v ciljni ravnini, češnja na torti bosta zanimiva polfinala lige prvakov. Bayern in Real sta neločljivo povezana z zgodovino elitnega klubskega tekmovanja, svojo računico imata tudi PSG in Borussia Dortmund. Ponovitev finala z Wembleyja 2013, novo slavje belega baleta, ekstaza za rumene iz Dortmunda ali trenutek slavja za Parižane, ki ga tako težko čakajo? Tokrat je možno prav vse.

Na Allianz Areni v Munchnu se danes pripravlja poseben večer. Nogometaši Bayerna imajo za seboj turbulentno sezono, ki se je po več kot desetletju končala brez osvojene lovorike na domači sceni. Kljub redkim prebliskom v morju neprepričljivih predstav je Bayern po zaslugi bogatih evropskih izkušenj odpravil Arsenal in prišel med najboljše štiri v LP. »Za nami je sezona, polna vzponov in padcev, liga prvakov pa je naša zadnja možnost, da osvojimo lovoriko. Proti Arsenalu se je v ekipi zgodil klik, prepričan sem, da je bil to začetek nečesa velikega. Še nikoli nisem doživel dvoboja Bayerna in Reala, kaj več bi si nogometaš sploh še lahko želel?«, se upravičeno sprašuje zvezni igralec Bavarcev Leon Goretzka; eden tistih, ki so bili najbolj »zaslužni« za neprepričljivo igro Bayerna na sredini igrišča.