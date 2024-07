Na ljubljanskem Kongresnem trgu se je pravkar končlal sprejem slovenske nogometne reprezentance po vrnitvi z evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji.

Nogometaši so včeraj po srditem boju, podaljških in končnih enajstmetrovkah morali priznati premoč Portugalski, na druženje z navijači v središče Ljubljane pa so prišli z Brnika.

Uvod v sprejem, ki ga je pričakalo presenetljivo malo ljudi – polna je bila le petina Kongresnega trga v središču Ljubljane, a je vendarle čas dopustov –, je začela Siddharta, vrhunec pa je bil prihod avtobusa z junaki Matjaža Keka po Vegovi ulici kakšnih 10 minut pred 20. uro. To je marsikoga premaknilo s pozicije, prišel jim je naproti.

Nogometaši, ki so stopili na oder in pozdravili svoje navijače, so se jim vsi po vrsti iz srca zahvaljevali za podporo od doma in v Nemčiji. »Najlepša hvala za fantastični sprejem, tu so tisti, ki so odgovorni za ta uspeh. Vam še enkrat hvala, tudi na naslednjih tekmah obljubimo, da bomo s srcem igrali za Slovenijo,« je povedal selektor Kek, ki je s kapetanom slovenske reprezentance, vratarjem Janom Oblakom, ki je včeraj nepozabno ubranil enajstmetrovko Cristiana Ronalda, požel največji aplavz.

Občinstvo je skupaj z nogometaši zapelo slovensko himno, večkrat pa je bilo slišati tudi skandiranje: »Mi Slovenci, mi Slovenci«

Andraž Šporar pa je dejal, da imajo navijači le dva meseca pavze do naslednjega srečanja v Stožicah, ki se ga že veselijo.

Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer je Slovenija igrala tekme evropskega prvenstva, pričarali izvrstno vzdušje, na stadionih pa večkrat preglasili tekmece in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašev. Vsako tekmo si je v Nemčiji ogledalo več tisoč Slovencev.

