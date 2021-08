Na maraton izključno s šprinterji na igrišču

V nadaljevanju preberite:





Prvi del prvenstva je že uresničil napovedi o njegovi nepredvidljivosti, ki ga pošteno krojijo tudi logistične odločitve o preložitvah tekem in »porodne« težave, povezane s prepoznim selekcioniranjem. Čeprav je Maribor tudi igral v Evropi, je edini od »evropejcev«, ki ni plačal davka za zasičenost ali utrujenost. Celo nasprotno; trenerju Simonu Rožmanu je ritem tekem koristil, da je skozi tekme opravljal selekcijo med širokim igralskim kadrom in izluščil prvokategornike ter odkril, na katerem položaju še potrebuje okrepitev. Na vrhu lestvice so vijolični zahvaljujoč spodrsljajem tekmecev (njihov proti Olimpiji je bil čez noč pozabljen), med katere ne sodi Koper.