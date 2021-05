Na obzorju presenečenje: Lille francoski prvak?

Turški veteran pri 35 letih Burak Yilmaz vodi Lille proti naslovu francoskega prvaka. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

Po slovesu v ligi prvakov v polfinalu je Paris Saint-Germainu vse bolj oddaljen tudi od naslova francoskega nogometnega prvaka. Na gostovanju pri Rennesu je iztržil komaj 1:1 in za Lillom dve tekmi pred koncem zaostaja tri točke.je bil strelec z bele točke v 45. minuti, toda PSG je trpel tudi zaradi odsotnosti poškodovanihin. V drugem polčasu so gostitelji izenačili, v zaključnih minutah pa imeli tudi priložnost za zmago. Parižani so v 87. minuti ostali z desetimi igralci po izključitviHuda bitka je tudi za tretje mesto in uvrstitev v kvalifikacije za ligo prvakov. Monaco je zadržal točko prednosti pred Lyonom.Lille, ki ga na vrhu ohranja sijajni turški veteran, 35-letni, ki je v 26 tekmah dosegel kar 15 golov, mora za prvi naslov po letu 2011 v zadnjih dveh tekmah osvojiti štiri točke. Najprej bo gostil Saint-Etienne, v zadnjem kolu pa bo gostoval pri Angersu. PSG bo doma igral proti Reimsu in v gosteh pri Brestu.