Superliga? Nad ciničen projekt enotno Čeferin, Macron, Angleži, ...

Domnevni prevratnik Andrea Agnelli član izvršnega odbora Uefe

Predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi (levo) in Realov predsednik Florentino Perez (v sredini, desno Nicholas Sarkozy) ne sedita na istem čolnu. FOTO: Charles Platiau/Reuters



Enotni Uefa, nacionalne zveze in vodstva lig

Predloge Aleksandra Čeferina je nedavno podprla tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Etienne Ansotte/EU



Zaprto superligo ostro zavrnili tudi krovni združenji navijačev

Pred Aleksandrom Čeferinom so naporni dnevi v Švici: v ponedeljek se bo sestal izvršni odbor Uefe, v torek bo zasedal še Uefin kongres. FOTO: Reuters

Potem ko se je zdelo, da je nogometna družina nedavno enotno podprla sklep o reformah tekmovanj na stari celini, s katerimi bi zadovoljili interese večine deležnikov v Evropi, se je dan pred zasedanjem izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefe) in dva dni pred zasedanjemv Švici spet pojavil dokument, ki razkriva drugačno namero nekaterih najbogatejših klubov v Evropi.in(Španija),in(Italija),in domnevno tudi(Anglija) so bodisi podpisali dokument o ustanovitvi zaprte nogometne superlige , s katero bi neposredno konkurirali Uefini lig prvakov, bodisi so potrdili namero o tej potezi.Ustanovitev tekmovanja bi financirala ameriška bankakapital pa naj bi zagotovil za zdajki bi vsakemu od ustanoviteljev superlige (oziroma stalnih članov lige) prispeval pozačetne nagrade. O tem je bilo prelitega že veliko črnila, ideja seveda ni nova, bolj bode v oči dejstvo, da so jo obudili kljub domnevnemu poenotenju, ki ga je še letos podprlo tudi združenje najbogatejših evropskih klubov (), ki mu predseduje patron Juventusa Andrea Agnelli , eden od pobudnikov ustanovitve superlige.Zanimivo, Agnelli sedi tudi v izvršnem odboru Uefe, ki bo prav v ponedeljek razpravljal o prihodnost klubskih tekmovanj na stari celini in prav zanimivo bo videti, na kakšen način bo tekel pogovor v Švici. Združenje Eca v izvršnem odboru Uefe predstavlja tudi predsednik PSGki prihaja iz, ta država pa seveda ne goji prijateljskih odnosov s. Ob tem je Al Khelaifi tudi predstavnik medijske skupine, ki je plačala veliko denarja za nakup pravic za predvajanje tekem lige prvakov.Na informacijo, ki je v nedeljo zaokrožila po vseh relevantnih nogometnih medijih po Evropi, so se ostro odzvali številni akterji iz nogometnega in političnega miljeja. Med njimi tudi francoski predsednik»Predsednik pozdravlja odločitev francoskih klubov, da se ne pridružijo temu zaprtemu tekmovanju, ki grozi, da bi načelo evropsko solidarnost in športne vrednote. Francija bo podprla vse poteze francoske nogometne zveze, vodstva francoske lige (ligue 1), Uefe in Fife za zaščito integritete evropskih tekmovanj,« so sporočili iz Macronovega kabineta. Uefino vizijo prihodnosti evropskega nogometa zagovarjajo tudi drugi politiki, Aleksandra Čeferina je med nedavnim videokonferenčnim pogovorom javno podprla tudi predsednica evropske komisijeUefa in drugi člani evropske nogometne družine? Zdi se, da so se ti deležniki v pičlem dnevu poenotili bolj kot kadarkoli prej in ostro zavrgli zamisel najbogatejših prevratnikov. V javnost so poslali tudi podpisano skupno izjavo, ki je dovolj zgovorna.»Prejeli smo informacijo, da nekaj angleških, španskih in italijanskih klubov načrtuje ustanovitev zaprte, tako imenovane superlige. Če bi se to res zgodilo, želimo poudariti, da bomo ostali enotni – poleg nas pa tudi Svetovna nogometna zveza FIFA in nacionalne nogometne zveze – v prizadevanju, daprojekt, ki je zgrajen na temelju sebičnih interesov nekaterih klubov v času, ko družba potrebuje solidarnost bolj kot kadarkoli prej,« so v skupni izjavi zapisali Evropska nogometna zveza (Uefa), Angleška nogometna zveza (FA) in, Španska nogometna zveza (RFEF) inItalijanska nogometna zveza (FIGC) intorej v resnici vsi krovni deležniki v nogometni družini.»Pri naši nameri, da preprečimo to idejo, bomo uporabili vse možne pravne in športne ukrepe. Nogomet temelji na odprtosti tekmovanj in športnih vrednotah, ne more biti drugače. Kot smo sporočili že pred nekaj meseci, bodoki bi se odločili za korak k superligi,in prvenstvu vsake celine, torej tudi evropskem prvenstvu. Ti nogometaši ne bi mogli zastopati barv svojih reprezentanc,« so v skupni izjavi še dodali krovne nogometne zveze in vodstva omenjenih treh lig v Španiji, Angliji in Italiji.ki so odklonili podpis pod projekt omenjenih klubov. Pozivamo vse ljubitelje nogometa, navijače in politike, da se nam pridružijo v boju zoper tak projekt, če bi zares zaživel. Ta nenehen sebični interes peščice traja že predolgo in lahko le rečemo: kar je preveč, je preveč,« so sklenili predsedniki Evropske nogometne zveze (Uefa), Angleške nogometne zveze (FA) in premier league, Španske nogometne zveze (RFEF) in la liga, Italijanske nogometne zveze (FIGC) in serie A.Konfederacijaki deluje od leta 2008, ostro nasprotuje ideji prevratnikov: »Tobi pomenilo zadnji zabiti žebelj v krsto evropskega nogometa, uničili bi vse, zaradi česar je nogomet tako priljubljen in uspešen – športne zasluge, izpadanje in napredovanje ter finančno solidarnost. To je nelegitimna, neodgovorna in nekonkurenčna oblika tekmovanja, ki joozke peščice posameznikov, hedge skladov in nekaterih tajkunov. FSE poziva nacionane vlade in nogometne zveze, da nemudoma ukrepajo in zaščitijo evropski nogomet. Najprej s kaznovanjem prevratniških klubov in nato s podporo Uefinih predlogov, ki so zasnovani za korist klubov.«Tudi združenje otoških nogometnih navijačev (FSA), ki vključuje navijače v Angliji in Walesu terje zavrnilo zamisel o ustanovitvi zaprte superlige, v kateri bi tekmovalo 12 ali 15 klubov, med njimi šesterica angleških. »Motiv za ustanovitev tako imenovane superlige ne more temeljiti na ničemer drugem kotTekmovanje, ki ga ustanavljajo za našim hrbtomv ničemer ne spoštuje nogometne tradicije in je največja grožnja nogometu. Naše združenje se bo z vsemi močmi bojevalo proti nastanku takšnega projekta.«Še najbolj domiselno je zavrnil projekt superlige nekdanji angleški aski je od pristojnih zvez zahteval, naj vsem prevratnikom takoj odvzame točke na lestvicah posameznih prvenstev v tej sezoni.