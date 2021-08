Na Reki še en slovenski reprezentant

Slovenski nogometni reprezentant Haris Vučkić je tudi uradno postal novi član Rijeke. O tem so pred dnevi poročali tako hrvaški kot španski mediji, danes pa je tretjeuvrščeni klub hrvaškega prvenstva v prejšnji sezoni uradno potrdil Vučkićevo enoletno posojo iz Zaragoze.



»Ko je prišla ponudba vodstva Rijeke, sem pretehtal vse možnosti. Veliko je bilo pozitivnih stvari. Gre za dober klub, ki je odlično organiziran in igra v zelo dobri ligi. Vse, kar sem doslej spoznal tu, je odlično,« je ob podpisu pogodbe izjavil 28-letni napadalec, ki se je na Reki pridružil še enemu Slovencu, Adamu Gnezdi Čerinu.



Dan prej je bil Vučkić gost kluba na tekmi tretjega kola kvalifikacij za nastop v skupinskem delu konferenčne lige proti Hibernianu. Rijeka, ki jo je vrsto let uspešno vodil zdajšnji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, nato pa tudi Simon Rožman, je tekmo pred svojimi navijači dobila s 4:1 in se prebila v zadnji krog kvalifikacij po skupni zmagi s 5:2. V zadnjem kolu kvalifikacij Rijeko čaka grški PAOK.



Haris ima sicer še dveletno pogodbo s španskim drugoligašem iz Zaragoze. V prejšnji sezoni je zanjo odigral 19 tekem, na katerih pa se ni vpisal med strelce. Nase je sicer opozoril že pri 15 letih, ko je odigral prvo člansko tekmo v Domžalah, nato pa se je preselil v Newcastle, ki ga je večkrat posodil drugim otoškim klubom. Po izteku pogodbe z Newcastlom je pred sezono 2017/18 okrepil nizozemski Twente in v treh sezonah ob številnih poškodbah na 48 tekmah dosegel 16 zadetkov. Avgusta lani se je preselil k Zaragozi.



Vučkić je bil sicer najboljši strelec Slovenije v zadnji ligi narodov, skupaj pa je za našo izbrano vrsto odigral deset tekem in zabil pet golov.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: