Na Solnograškem slavijo največji dan v zgodovini kluba

Prvič bo Red Bull Salzburg, kot rezervist je na odločilni tekmi s Sevillo priložnost dobil tudi napadalec slovenske izbrane vrste Benjamin Šeško, igral v osmini finala lige prvakov. To je po poročanju Kronen Zeitunga tudi velika zmaga športnega direktorja Christopha Freunda, ki je leta 2015 nasledil Ralfa Rangnicka, novega trenerja Manchester Uniteda. A na tako želeni preboj so morali Avstrijci čakati še kar štiri leta, ko jim je vendarle uspelo preskočiti zadnjo oviro v kvalifikacijah.

Enkrat je bila usodna tudi Rijeka slovenskega selektorja Matjaža Keka, tokrat so rdeči biki s Slovencem v svojih vrstah premagali Sevillo na svoji zelenici z minimalnih 1:0, čeprav je mladi ekipi trenerja Matthiasa Jaissleja odgovarjal tudi remi. Noah Okafor je edini gol na tekmi dosegel v 50. minuti, gostje, ki se selijo v »svojo« evropsko ligo, kjer so daleč najuspešnejše moštvo v zgodovini tekmovanja, so kmalu ostali tudi brez izključenega Joana Jordana. Šeško je dobil priložnost v 66. minuti.

»To je največji dan v zgodovini našega kluba,« je sijal Freund pred kamerami televizije Sky in se obregnil ob možnost, da bi žreb klubu s Solnograškega namenil ravno Rangnicka in Man. United. »Res je, s tamkajšnjim trenerjem imamo posebno vez,« je z nasmeškom na obrazu nadaljeval Freund, ki je po mnenju avstrijskih kolegov še izpopolnil uspešen sistem, ki ga je postavil Rangnick.

Sladek zimski spanec

»Prej smo potrebovali toliko časa, da smo se sploh prebili v ligo prvakov, zdaj pa nam je uspelo napredovati iz skupinskega dela proti močnemu tekmecu, kakršen je Sevilla. To je fenomenalno,« je kar vrelo iz Freunda. »Res sem izjemno ponosen na celoten klub, na akademijo, vse v vodstvu. Res smo izvrsten klub, ki je garal za to v zadnjih letih, zdaj pa lahko uživamo. Ne doživiš veliko takšnih trenutkov.«

Pohvalil je tudi trenerja, šele 33-letnega Nemca Jaissleja, nekdanjega branilca Hoffenheima, ki je z mlado ekipo vzpostavil odlično kemijo na igrišču in izven njega.

»Izjemen je kot oseba in je tudi izjemen trener. Zelo zabavno je delati z njim. Ekipo odlično nadzira. Še vedno se spomnim nekaterih kritik, ki jih je bilo mogoče slišati poleti,« se je zlobnih jezikov spomnil Freund. Jaissle je z moštvom na začetku sezone na prvih 20 tekmah zbral kar 18 zmag, tudi manjši padec forme, Salzburg je s podajo Šeška, ki je vstopil s klopi, tudi v zadnjem kolu avstrijskega prvenstva šele po preobratu strl Hartberg (2:1), pa ni bil usoden. Biki so izgubili tudi zadnji tekmi v ligi prvakov.

»Pogovorili smo se o tem, kako bi si lahko povrnili energijo in zaupanje. Uspelo nam je,« je še povedal Freund, ki si lahko obeta sladek zimski spanec z nagradami Evropske nogometne zveze, šlo naj bi za okoli 35 milijonov evrov. Po tem, ko so Sevillo gostili pred praznimi tribunami, bodo rdeči biki upali, da bodo na zgodovinski prvi tekmi osmine finala, ki jo bodo odigrali enkrat med 15. in 23. februarjem, vendarle lahko pozdravili tudi svoje navijače. Po osvojenem drugem mestu je namreč že zdaj jasno, da bo Salzburg prvo tekmo igral doma, med možnimi tekmeci pa so praktično vse evropske velesile: poleg Man. Uniteda tudi Real Madrid, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juventus in Ajax.