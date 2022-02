Nadal pozdravil slovenskega »obrambnega ministra«

Katalonski dnevnik Mundo Deportivo je že 74. v zgodovini, kar je španski rekord, izbral najboljše športnike leta, za najkoristnejšega igralca nogometnega prvenstva pa so okronali slovenskega vratarja Jana Oblaka. Oblak, ki je pred kratkim prebolel covid-19, je v Barcelono prispel v družbi predsednika madridskega Atletica Enriqueja Cereza.

»Motivira me, ko slišim govorice o prihodih (Erlinga) Haalanda in (Kyliana) Mbappeja. Pri Atleticu pa smo se znašli sredi naporne sezone, a takšna je vsaka v la ligi. Do konca je še veliko tekem in tako kot vedno se bomo borili, rezultat našega truda pa bo viden na koncu sezone,« je dejal Oblak, slovenski »obrambni minister«, ki se je pridružil vrsti zvezdnikov na gala prireditvi v teatru Lliure na olimpijskem Montjuicu. Zbrane je prek videopovezave nagovoril tudi Rafael Nadal, ki se je v Melbournu razveselil rekordnega 21. naslova na turnirjih za grand slam.

Oblak se bo v katalonsko prestolnico vrnil že čez nekaj dni, 6. februarja se namreč zanj nadaljuje špansko prvenstvo z velikim obračunom proti Barceloni na Camp Nouu. Po zadnjih informacijah omejitve obiska ne bo. Atletico, branilec naslova, je na lestvici četrti s 36 točkami, Barcelona je peta s točko manj. Vodi madridski Real s 50 točkami in odigrano tekmo več od obeh rivalov.

Najboljša Saul Craviotto in Alexia Putellas

»Dober večer vsem, želel bi čestitati vsem olimpijcem, ki ste na gala prireditvi Munda Deportiva. Čestitam vam za vse uspehe in želim vam izvrsten večer. Močan objem tudi za celoten časopis, vsem zaposlenim in upam, da je pred vami izvrsten večer. Kmalu se spet vidimo, objem,« je iz Avstralije sporočil Nadal.

Nagradi večera sta pripadli kajakašu Saulu Craviottu in nogometašici Alexii Putellas, največje ovacije pa obolelemu nekdanjemu vratarju Barcelone Juanu Carlosu Unzueju. Unzue, ki je bil nekaj časa tudi pomočnik Luisa Enriqueja na klopi katalonskega velikana, je zaradi amiotrofične lateralne skleroze prikovan na voziček.

»Politiki se morajo zganiti. Če govorimo o zdravju, se to tiče vseh. Ta bolezen ne izbira ideologij, barv ali rojstnih krajev. Moramo se boriti za to, da bi vsi oboleli lahko dostojno živeli,« je v čustvenem govoru o zahrbtni bolezni povedal 54-letni Unzue.