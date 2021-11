Nagelsmann ni skrival razočaranja, prvič pri Bayernu tudi začutil jezo

Bavarski derbi je Augsburg dobil z goloma v prvem polčasu, potem ko je Bayern pričakovano prevladoval. V 23. minuti je za vodstvo z 1:0 zadel Mads Pedersen, dobrih deset minut kasneje pa še Andre Hahn. Kljub temu, da je sedem minut pred polčasom izid znižal Robert Lewandowski, rdečim v nadaljevanju ni uspelo iztržiti vsaj točke proti klubu, ki jih je na 21 tekmah bundeslige zdaj premagal šele tretjič v zgodovini.

Zdrs Bayerna ponuja priložnost največjemu tekmecu Borussii iz Dortmunda, ki ima na drugem mestu štiri točke zaostanka in v soboto gostuje v Stuttgartu brez poškodovanega norveškega asa Erligna Haalanda. Trener Julian Nagelsmann, ki mu je zadnje tedne na klopi bavarskega ponosa pokvaril tudi covid-19, je priznal, da je bil tokrat močno razočaran nad varovanci.

»To ni bila nezaslužena zmaga Augsburga. Razočaran sem in prvič kot trener Bayerna res jezen. Nismo uporabili velikih prostorov, ki smo jih imeli v prvem polčasu na voljo. Delali smo napake v posesti. Imeli smo številčno prednost na sredini igrišča, a je nismo uporabili. Nismo prenesli igre na krilo, ko bi to prav tako lahko storili,« je našteval Nagelsmann.

Necepljeni Kimmich v karanteni

V senci dogodkov na zelenici je ostala 600. tekma za Bayern, ki jo je odigral Thomas Müller, še dodatno ga je zasenčil tudi necepljeni soigralec Joshua Kimmich, ki je moral zaradi stika z okuženo osebo v 7-dnevno karanteno, potem ko so mu lokalne oblasti prepovedale druženje s soigralci v hotelu pred tekmami. Bayern sredi tekma čaka gostovanje pri kijevskem Dinamu v ligi prvakov, a so si nemški rekorderji napredovanje iz skupine, v kateri igrata tudi Barcelona in Benfica, že zagotovili.

Müller se je izkazal s podajo za gol Lewandowskega, v drugem polčasu pa favorizirani gostje niso imeli veliko priložnosti. Alphonso Davies je s strelom po tleh sicer močno zapretil v 73. minuti, Rafal Gikiewicz je moral z neposredne bližine tudi prisebno ustaviti poskus Lewandowskega in je na koncu v poljskem dvoboju postal nepričakovani junak večera.