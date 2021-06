Najbolj napadani človek v Jugoslaviji

V nadaljevanju preberite:

Verjetno precej starejših spremljevalcev nogometa ve, da je bil Marko Ilešič predsednik Nogometne zveze Jugoslavije tik pred razpadom nekdanje skupne države. Manj se jih spominja Toneta Florjančiča, ki je leta 1973 postal predsednik Nogometne zveze Slovenije, od leta 1976 do leta 1978 pa je bil prvi mož Nogometne zveze Jugoslavije. V tistih časih so se nogometni šefi po republiškem ključu menjavali na najuglednejšem stolčku. Preverite zgodbo moža, ki je v zahtevnih sedemdesetih letih na lastni koži občutil moč in vpliv jugoslovanskih nogometnih omrežij.