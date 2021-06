Najboljši igralec Olimpije na tuje, Ljubljančanom pol milijona evrov

Đorđe Ivanović, eden najboljših nogometašev, ki so zaznamovali sezono v 1. SNL v majici Olimpije, bo naredil korak naprej v svoji karieri. Srbski napadalec bo nadaljeval kariero v beloruskem klubu Šahtjor iz Soligorska. Šahtjor se bo v prvem kolu kvalifikacij za ligo prvakov meril z bolgarskim Ludogorcem.



Ivanović je igral za Olimpijo le v zadnji sezoni, z novim klubom pa je podpisal pogodbo za tri leta in pol. V majici Olimpije je zabil 13 golov ter zbral osem podaj in pustil odličen vtis predvsem v prvi polovici sezone.



Podpis Srba je lovilo več kandidatov, najbolj konkretni so bili Belorusi, kot je pojasnil njegov menedžer Dušan Basta. Ljubljančanom bo od prodaje Ivanovića pripadlo 450.000 evrov in še 15 odstotkov odškodnine ob njegovi naslednji prodaji.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: