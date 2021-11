Najboljši so najbolje plačani

V nadaljevanju preberite:

Po četrtkovi tekmi s Slovaško je presenetil tudi Matjaž Kek. »V celotni karieri nisem doživel toliko odpovedi igralcev kot tokrat. To se mora nekje poznati, dnevno so namreč odpadali,« se je pridušal. Po tem, s katerimi fanti je šel v bitko in kako so se odzvali, bi lahko zapisal, da si lahko samo želim, da bi imel še toliko odpovedi. Oba naša najuspešnejša selektorja in tudi drugi so se srečevali s podobnimi težavami, omejenim številom kakovostnih igralcev višje, kaj šele najvišje ravni. Zato se zdi že vsak prehlad, poškodba, padec forme ali mentalna blokada – zaradi česar ni na voljo – reprezentanta kot naravna katastrofa.