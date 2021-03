Najprej svetovno prvenstvo, potem najmočnejša liga na svetu

ZDA, Kanada in Mehika načrtujejo skupno kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026 in so tudi prvi favoriti, toda predsednik svetovne nogometne zveze Gianni Infantino je namignil še na eno za nogomet izjemno priložnost.



»Nogometni potenciali ZDA ali Mehike so veliki, toda če bi se združili, bi bili izjemni,« je izzval prvi mož Fifa in razkril svojo zamisel o ustanovitvi skupne lige, ki bi bila ob boku najmočnejšim evropskim prvenstvom ali celo ligi prvakov.



»Če želimo imeti klube na najvišji ravni, potem moramo imeti nove zamisli. Združitev Major League Soccer in LMX bi pomenila najmočnejšo ligo na svetu,« je prepričan Švicar, ki dobro ve, da združena Severna Amerika in Mehika pomenita izjemen človeški in kapitalski potencial.

