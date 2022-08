Namesto tekme z Argentino prijateljski tekmi v Evropi

Dvoboj z velikim rivalom Argentino sicer ne bi odločal o ničemer, saj Brazilija tudi v primeru poraza ne bi izgubila prvega mesta, na drugem pa bi ostala Argentina. Gre za kontroverzno prekinjen in kasneje odpovedan obračun pred skoraj točno enim letom v São Paulu, ki so ga po šestih minutah zaradi domnevnih kršitev proticovidnih ukrepov prekinile brazilske zdravstvene oblasti. Mednarodna nogometna zveza je kaznovala obe državi in zahtevala, da tekmo odigrata v kasnejšem terminu.

Južnoameričani so se odločili pravico poiskati na Mednarodnem arbitražnem razsodišču v Lozani, ki še ni sporočilo končne odločitve.

»Naša prioriteta je zmaga na svetovnem prvenstvu v Katarju. Če strokovni štab tekme ne bo želel odigrati, se bomo potrudili, da je ne bo na sporedu,« je dejal predsednik brazilske zveze Ednaldo Rodrigues. Brazilski mediji poročajo o strahu pred poškodbami in želji zveze, da ekipa odigra prijateljski tekmi v Evropi.