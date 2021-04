Napad Parižanov na München tudi pod lupo Aleksandra Čeferina

V nadaljevanju preberite:

Četrtfinale lige prvakov ponuja štiri privlačne dvoboje, ki bi morali predstavljati kakovostni vrh vsakokratne sezone. Tudi letošnje merjenje moči bo napeto do zadnjega dne, najbolj izenačen pa naj bi bil prav drevišnji (21) spopad med finalistoma lige prvakov 2019/20 PSG in Bayernom. Ekipi s podobno tržno vrednostjo vodita na igrišču in ob njem odlična trenerja s podobnimi ambicijami, zato navijači upravičeno pričakujejo največ prav od nemško-francoskega derbija. Preverite, kaj čaka v Münchnu tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, saj si na Bavarskem ne bo ogledal le spektakularne tekme med Nemci in Francozi.