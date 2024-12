Napadalec West Hama stabilen po avtomobilski nesreči

Napadalec angleškega nogometnega prvoligaša West Hama Michail Antonio je bil udeležen v prometni nesreči. To so potrdili tudi v njegovem klubu, kjer so dodali, da je 34-letnik pri zavesti, govori in da ostaja pod nadzorom v osrednji londonski bolnišnici.

V klubu so dodatna pojasnila o nogometaševem stanju objavili po tem, ko so po spletu začele krožiti fotografije močno poškodovanega avtomobila znamke Ferrari.

Gasilci iz Essexa so potrdili, da so posredovali na kraju nesreče ter iz avtomobila rešili ujetega človeka. Po vesti o Antoniovi nesreči so številni klubi iz elitne angleške lige že poslali besede spodbude.

V Londonu rojeni jamajški reprezentant se je West Hamu pridružil leta 2015 in je na 323 tekmah dosegel 83 golov. V tej sezoni je na 15 tekmah zadel le enkrat. West Ham, ki ga vodi Julen Lopetegui, bo v ponedeljek v domači ligi gostil Wolverhampton.