Napočil čas za ključne bitke v kvalifikacijah za Katar 2022

Dobro kaže tudi Srbiji, Švedski in Švici

Memphis Depay je prvi strelec kvalifikacij za SP v Katarju. FOTO: Dean Mouhtaropoulos/AFP



Ena od poti tudi prek lige narodov

Nogometni program konca tedna na stari celini.

Boj za svetovno prvenstvo v Katarju se preveša v odločilni del tudi na stari celini. Večina reprezentanc bo igrala v naslednjih dneh že 7. in 8. tekmo, številne si bodo prav ta mesec zagotovile potovanje na Bližnji vzhod. Oktobra med slednjimi zanesljivo ne bo Slovenije, ki jo čaka trnova pot do morebitnega presenečenja v skupini H, nekaterim kaže veliko bolje.Vstopnico za elitni ples, ki bo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, so si zagotovili le gostitelji, vsi ostali še igrajo kvalifikacije, med njimi tudi vseh 55 reprezentanc izpod dežnika Uefe.Pregled doslej opravljenega razkriva premoč tradicionalnih reprezentanc, v resnici vsaj doslej še nismo videli večjih presenečenj in se vse odvija po pričakovanju navijačev, igralcev in stavnih hiš. Vrhove skupin tako zasedajo Portugalska, Španija, Italija, Francija, Belgija, Danska, Nizozemska, Hrvaška, Anglija in Nemčija, vsaj formalno je najbolj napeto prav v slovenski skupini H, v kateri bosta Hrvaška in Rusija o končnem prvem mestu, ki neposredno vodi na mundial 2022, odločali v medsebojni tekmi, ki bo na zadnji tekmovalni dan, 14. novembra v Splitu.Dobro kaže tudi Srbiji, Švedski in Švici, tej trojici se nasmiha najmanj drugo mesto v skupini. Tudi Srbija bo denimo igrala nemara ključno tekmo tega cikla 14. novembra v Lizboni. Srbski selektorje napovedal, da bo to »finale pred finalom«, pred katerim se Srbom ni treba bati nikogar. Seveda pa morajo oktobra najprej zmagati v Luksemburgu in nato vzeti tri točke še Azerbajdžanu.Zanimivo, na isti dan se bosta v Sevilli pomerili za prvo mesto v svoji skupini tudi Španija in Švedska, dva dni prej bosta imeli podoben namen tudi Italija in Švica v Rimu. Veliko je torej še odprtega na stari celini, v nekaterih skupinah je odpisana le zadnjeuvrščena ekipa. Zanimiv je pogled v skupino D, v kateri Ukrajina ne pozna poraza, toda leži kar sedem točk za Francijo. Pod črto je neporaženih še deset reprezentanc, enajst pa jih še ne pozna vonja po zmagi.Slovenske nogometaše vsaj delno zanima tudi vrstni red na lestvici zmagovalcev skupin v ligi narodov 2020/21, med katerimi je tudi Slovenija, ki je dobila ligo C3 pred Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Dva najboljša zmagovalca skupin lige narodov, ki jima ne bo uspelo končati na položajih št. 1 ali 2 v boju v svoji kvalifikacijski skupini za Katar 2022, si bosta zagotovila dodatne kvalifikacije za SP, ki bodo na sporedu marca 2022. V njih bodo – v režimu treh zaključnih turnirjev četverice – igrale drugouvrščene iz desetih skupin in omenjeni iz lige narodov. Na vsakem turnirju bo na voljo ena vstopnica na mundial. Trenutni vrstni red na omenjeni lestvici je Wales, Avstrija, Madžarska, Slovenija, …