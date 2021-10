Napoli po remiju spet do zmage, Insigne zadeval z 11 metrov

Napoli je po tem, ko je njegov stoodstotni niz na začetku sezone 2021/22 prekinila Roma (0:0), spet zmagal in na vrhu lestvice z enakim številom točk prehitel AC Milan. Fabian Ruiz je po podaji Elifa Elmasa v 18. minuti načel mrežo Bologne, ki jo vodi legendarni Vukovarčan Siniša Mihajlović. V 41. minuti je na 2:0 z enajstih metrov povišal Lorenzo Insigne, italijanski reprezentant pa je bil z bele pike natančen še v 62. minuti, ko je zadel za končnih 3:0. Domači strateg Luciano Spalletti je izkoristil priložnost in odpočil Insigneja, Hirvinga Lozana, Andreja Anguissaja in Elmasa pred naslednjimi preizkušnjami do zadnjega reprezentančnega premora v letošnjem letu.