Napoli se je utrdil na vrhu, Juventusu derbi z Milanom

Nogometaši Juventusa so v 21. kolu italijanskega prvenstva premagali igralce Milana z 2:0 in po osmi zmagi začasno napredovali na četrto mesto lestvice. V večernem obračunu je Napoli v gosteh ugnal Atalanto s 3:2 in še povišal vodstvo na čelu lestvice.

Juventus je na 180. derbiju proti Milanu v prvenstvu zabeležil 69. zmago, medtem ko so rdeče-črni ostali pri 53. Za slavje še naprej neporažene »stare dame« sta zadela Samuel Mbangula v 59. in rezervist Timothy Weah v 64. minuti. Torinčani sicer zaradi 13 neodločenih izidov še naprej ne grozijo najboljšim v prvenstvu, a so po novem uspehu začasno napredovali na četrto mesto, potem ko so zbrali 37 točk. Milan je ostal osmi z 31.

Derbi tretjeuvrščene in vodilne ekipe lige se je razpletel po željah Neapeljčanov. Ti so v Bergamu s 3:2 ugnali Atalanto in povišali naskok pred tekmeci na lestvici. Gostitelji so začeli bolje, v 16. minuti je najboljši strelec serie A Mateo Retegui dosegel 14. gol v sezoni. Napoli je že do polčasa zasukal izid, potem ko sta zadela Matteo Politano v 27. in Scott McTominay v 40. minuti. V 55. minuti je izenačil Ademola Lookman. To je bil njegov deseti gol v sezoni, z osmim pa je dvoboj odločil Romelu Lukaku v 78. minuti.

Na vrhu ima Napoli zdaj 50 točk. Atalanta je ostala tretja in ima 43 točk. Vmes je s 44 točkami Inter iz Milana, ki pa je odigral dve tekmi manj od neposrednih tekmecev. Črno-modre iz Milana, pri katerih je na zadnjih dveh tekmah na klopi sedel tudi slovenski najstnik Luka Topalović, tekma 21. kola čaka jutri doma proti Empoliju.

Popoldne je Bologna s 3:1 premagala zadnjeuvrščeno Monzo in napredovala na šesto mesto (33 točk). Že v petek pa je devetouvrščena Roma s 3:1 ugnala Genoo. Jutri bodo ob dvoboju Interja in Empolija še tekme Fiorentina – Torino, Cagliari – Lecce, Parma – Venezia (Domen Črnigoj) in Verona – Lazio.

V ponedeljek bosta kolo sklenila Como in Udinese, za katerega igrata slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić.