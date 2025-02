Napoli tretjič zapovrstjo remiziral

Vodilna ekipa italijanskega nogometnega prvenstva Napoli je v 25. kolu gostovala v Rimu pri Laziu in igrala 2:2. Lazio je povedel v šesti minuti z golom Gustava Isaksena, izid je poravnal Giacomo Raspadori sedem minut pozneje.

Neapeljčani, ki so še tretjič zapovrstjo igrali neodločeno, so prešli v vodstvo v 64. minuti po avtogolu Adama Marušića, Boulaye Dia pa je Rimljanom, ki so pred tem dvakrat zmagali, točko priigral v 87. minuti.

Pred tem je Atalanta igrala 0:0 s Cagliarijem, kar je bil prvi remi teh dveh ekip na medsebojnih tekmah od januarja 2013.

V nedeljo bo Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića gostil Empoli, v ponedeljek bo Venezia Domna Črnigoja gostovala pri Genoi.