Napoli z zmago v Firencah na vrh lestvice

Nogometaši Napolija bodo vsaj do 14. januarja, ko bo tekmo z Juventusom igrala do zdaj vodilna Atalanta, na samem vrhu prvenstvene razpredelnice italijanske lige. To jim je omogočila zmaga v 19. kolu v Firencah, kjer so na derbiju proti petouvrščeni Fiorentini zmagali s 3:0.

Goste je v vodstvo v 23. minuti povedel David Neres, v 54. minuti je vodstvo z enajstmetrovke povišal Romelu Lukaku, tretji gol za ekipo iz juga Italije je prispeval Scott McTominay. Na prvi sobotni tekmi sta se Venezia in Empoli razšla z neodločenim izidom 1:1, Domna Črnigoja pri domačih ni bilo v kadru.