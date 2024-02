Navijači poškodovali šest članov nogometnega prvoligaša Mure

Nogometaši Mure in Maribora so se v okviru 21. kroga Prve lige Telemach merili v Fazaneriji v Murski Soboti. Toda tekme, na kateri je Maribor vodil z 2:0, niso izpeljali do konca. V 58. minuti so obračun prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče.

Takrat je odjeknila močna eksplozija ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci. Pri Muri so pojasnili, da je »navijaška skupina Viole z eksplozivnim telesom poškodovala pet članov Murinega igralskega in strokovnega štaba«. Nekaj od teh je potrebovalo zdravniško pomoč. Sodniki so nato ekipi poslali v slačilnice.

Po dolgi prekinitvi so odgovorni za nadaljevanje tekme postavili pogoj, da bi izpraznili gostujoči navijaški sektor. Ker se to ni zgodilo, so tekmo dokončno odpovedali. Kakšen bo končni razplet tega obračuna, bo treba počakati na odločitev disciplinske komisije tekmovanja.

V NK Maribor obžalujejo in obsojajo incident

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je v uradnem odzivu na incident na prvenstveni tekmi v Murski Soboti proti Muri zapisal, da dogodek obžalujejo in obsojajo. Kot je znano, je iz sektorja mariborskih navijačev na stadionu Fazanerija ob igrišče priletelo eksplozivno telo in poškodovalo šest članov Mure. Zaradi tega so obračun odpovedali.

»Incident obžalujemo in ostro obsojamo. Dogodka, kot se je zgodil danes v Murski Soboti, ne pomnimo in upamo ter verjamemo, da se več nikdar ne bo. Igralcem in članom NŠ Mura, ki so utrpeli poškodbo med pokom ob robu igrišča, želimo uspešno, čim hitrejše okrevanje,« so pri mariborskem klubu zapisali v sporočilu za javnost.

»Z željo, da se v prihodnje znova pomerimo le v športnem boju na igrišču in brez prisotnosti dejavnikov, ki ne sodijo na stadione ter nimajo nobene skupne točke z nogometom,« so dodali.

Ob prekinitvi tekme v 58. minuti je Maribor proti Muri vodil z 2:0. Takrat je odjeknila močna eksplozija ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci. Kot je poročal 24ur.com, sta jo najbolj skupila Tilen Ščernjavič in Niko Kasalo, ki praktično ničesar ne slišita in sta močno poškodovana, po prvih informacijah bosta oba odsotna najmanj šest tednov. Kot pa je poročal Sportklub, je bil med poškodovanimi tudi Žiga Laci.

»Uporaba pirotehničnih sredstev, ki je šla čez mejo in privedla do poškodbe nogometašev Mure ter članov strokovnega štaba, je zasenčila ves trud vseh udeležencev na igrišču ter prizadevanj, da bi spremljali nogometni praznik. V pričakovanju tekme namreč ni bilo prisotnih nobenih nesoglasij ali morebitnih napetosti, kar bi lahko vplivalo na početje skupin ali posameznikov,« so pojasnili pri mariborskem prvoligašu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

Poudarili so, da imajo z Muro že dolga leta prijateljske, zgledne odnose. »Zato neprijeten dogodek za nas pomeni še večje razočaranje. Ob medsebojnih pogovorih po nedokončani tekmi smo gostiteljem izrekli globoko obžalovanje ob igrišču in v klubskih prostorih, poslovni direktor Bojan Ban je v imenu NK Maribor stopil pred mikrofone v družbi predsednika domačega kluba Roberta Kuzmiča ter obsodil objestno, nevarno početje, ki je privedlo do predčasnega zaključka tekme,« so dodali.

Pri Muri so takoj po tekmi poudarili, da so pretreseni in predstavilo posledice incidenta. »Začasna izguba sluha, močni glavoboli, opekline po nogah pri dveh nogometaših so zgolj nekatere od posledic tega dejanja. Vseh šest je moralo po pregledu na soboški urgenci na nadaljnje preiskave v UKC Maribor,« so zapisali pri Muri v sporočilu za javnost.

»Na tem mestu se je potrebno vprašati, ali se bomo zaradi določenih posameznikov morali odslej bati za zdravje tako nogometašev kot navijačev. V bližini dogodka se je nahajal tudi eden izmed pobiralcev žog, ki je v strahu zapustil igrišče,« so dodali pri Muri in dodali, da verjamejo, da bo Nogometna zveza Slovenije v tem primeru primerno in ostro ukrepala ter pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov.

Policija: Varnostni ukrepi na tekmi Mura - Maribor v skladu z načrtom

Navijaški incident z metanjem pirotehničnih sredstev, v katerem je bilo poškodovanih šest članov nogometnega prvoligaša Mure, je poskrbel za odpoved obračuna 21. kroga Prve lige Telemach v Murski Soboti med Muro in Mariborom. Policija je sporočila, da so dogodek varovali v skladu s sprejetim načrtom ter preiskujejo sum storitve več kaznivih dejanj.

»Javno prireditev je policija z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in je bila varovana v skladu s sprejetim načrtom,« so zapisali pri policiji.

Kot so dodali, so pri izvajanju nalog v zvezi z omenjeno tekmo v dveh primerih odkrili prepovedano drogo in v dveh primerih prepovedano pirotehniko.

»Sredi drugega polčasa je prišlo do prepovedane uporabe pirotehnike s strani zaenkrat še neznanih kršiteljev - storilcev med člani organiziranih navijaških skupin, zaradi česar je bilo poškodovanih pet igralcev NŠ Mura in kondicijski trener,« so zapisali pri policiji in dodali, da so bili poškodovani tudi stoli na tribunah stadiona. Zaradi vsega naštetega preiskujejo sum storitve več kaznivih dejanj.

Kot so pojasnili pri policiji, sta se organizator prireditve in predstavnik Nogometne zveze Slovenije odločila, da bosta nogometno tekmo prekinila, zato so organizatorji pozivali mariborske navijače k zapustitvi stadiona. »Nekateri posamezniki - člani ONS Viole - so poziv organizatorja upoštevali, drugi pa so stadion začeli zapuščati šele po pozivu varnostne službe in opozorilih policistov,« so zaključili pri policiji.

Tekma bi sicer moral predstavljati praznik ob začetku praznovanja stoletnice domačega kluba. Mariborčani, ki so pogrešali nekaj poškodovanih nogometašev, kot so Marcel Lorber, Andraž Žinič, Behar Feta in Gregor Sikošek, so v prejšnjem krogu odpihnili Aluminij in napovedali lepšo pomlad. Ta napoved se je uresničevala naprej, saj so izbranci Anteja Šimundže, ki sicer še čaka na prihod ene od okrepitev Etienna Beugreja, medtem ko je bil Žiga Repas že v kadru, bili pred novo zmago tudi v Murski Soboti.

Domača zasedba Vladimirja Vermezovića, ki se mu trenerski stolček močno trese, je prav tako pogrešala nekaj nogometašev, tudi kaznovana Sandija Nuhanovića in Filipa Trippija, hitro pa se je znašla v zaostanku.

Maribor je po ne posebej razburljivem uvodu tekme povedel v 16. minuti. Žan Trontelj je izgubil žogo, ki jo je nato dolgo časa vodil Josip Iličić, jo pripeljal na rob kazenskega prostora in z natančnim strelom zadel za 1:0. Mura se je skušala vrniti v 20. minuti, a je Klemen Pucko meril malce previsoko.

V 35. minuti je Arnel Jakupović prišel do svoje priložnosti in strela, vendar je dobro posredoval Florjan Raduha. So bili pa Mariborčani, pri katerih je debitiral 17-letni Anej Lorber, v teh trenutkih boljši, nevarnejši, to pa se jim je obrestovalo v 40. minuti, ko je Hilal Soudani zadel z roba kazenskega prostora, podobno kot pred njim Iličić.

Sven Šoštarič Karič je v uvodu drugega dela prišel do strela z glavo, obenem pa je Var preverjal morebitni prekršek nad Maksom Barišićem za enajstmetrovko v korist Maribora, a do nje ni prišlo. Pozneje tudi Mura pokazala napadalne ambicije, a posebej nevarnega strela ni imela. V 58. minuti pa je prišlo do že omenjenega incidenta, ki je predčasno končal tekmo. To si je sicer ogledalo lepo število gledalcev.

Mura bo v 22. krogu v sredo gostovala v Kopru, Maribor pa bo dan pozneje gostil Bravo.