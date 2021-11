Navijača je opekel s prižgano baklo

Gorenjska policija je včeraj obvestila javnost, da je končala preiskavo velikega pretepa v tretji nogometni ligi, ki se je zgodil v začetku septembra, ko je nogometni klub Izola gostoval v Škofji Loki. Ovadila je več ljudi.

Na igrišču je bila 87. minuta tekme, ko je skozi vrata stadiona Puštal pritekel ducat in pol mlajših moških, nekateri zamaskirani, drugi ne. Bili so brez navijaških oznak, a oblečeni po navijaških standardih; v rokah so se dimile prižgane bakle, nekateri so vihteli raznovrstne pripomočke za temeljit pretep, tekli pa so naravnost proti tribuni z gostujočo navijaško skupino Ribari. »Naši igralci pravijo, da je bila tudi ena sekira v rokah,« je po dogodku opisoval nekdanji sloviti nogometni sodnik Damir Skomina, za katerega je bila prav to prva tekma v vlogi predsednika izolskega nogometnega kluba. Na igrišču in okoli njega je sledil triminutni kaos.

Policijska verzija navijaškega spopada pravi, da so najprej trije ribari preskočili ograjo ter z dvema baklama v rokah stekli proti golu. »Za njimi je na nogometno igrišče vdrla tudi večja skupina navijačev iz območja Ljubljane. Nekateri med njimi so bili zamaskirani, uporabljali so palice in bakle,« je včeraj zapisal Bojan Kos s kranjske policijske uprave v končnem poročilu policije. Ker smo v enaindvajsetem stoletju, obstajajo tako policijske fotografije kot videoposnetki invazije proti tribuni Ribarjev (teh naj bi bilo na tekmi zgolj sedem), ki se je naglo izpraznila pred nadirajočimi neznanci, ki so se spodbujali z vzkliki 'ajde momci'.

Še vedno čuti posledice

Najslabše jo je odnesel 42-letni ribar z baklo in brez majice, ki ga je dohitelo pol ducata napadalcev z atletskimi postavami ter dolgimi letvami. Primorec se je oklepal svoje bakle, ko so ga dohiteli. »Z enim od primorskih navijačev je v izgredu obračunalo kar pet ljubljanskih, in sicer sta ga dva z roko udarila v predel glave, eden ga je s palico udaril v predel prsnega koša, četrti ga je brcnil, peti pa ga je opekel s prižgano baklo,« opisuje Kos. Izolčan K. R. je po poročanju Primorskih novic še oktobra potreboval bergle, na trebuhu pa so se mu poznale sledi bakle. »Vsak dan podoživljam, kar se mi je zgodilo, tega ne moreš pozabiti,« je povedal za časopis. Navijaču na pomoč niso priskočili drugi ribari, ampak izolski nogometaši. »Dejansko so naši igralci stopili v bran nezavestnemu navijaču, nad katerim so se izživljali vandali, teroristi ter ga v nezavestnem stanju žgali z baklo in pretepali s kijem po glavi,« se je po tekmi pridušal Skomina.

Kos še pojasnjuje, da so bili trije nogometaši pri tem poškodovani. »Nasilje je naposled prekinil eden od osumljencev, ki je izgredniško skupino pozval, naj odidejo z igrišča,« opisuje policija, ki je poltretji mesec po dogodku prepoznala sedem članov »ljubljanske navijaške skupine«, ki jih sumi kaznivih dejanj nasilništva, motenja javne prireditve in uporabe pirotehničnih in nevarnih predmetov na javni prireditvi. »Okoliščine kažejo, da se je ta skupina na dejanje vnaprej pripravila, incident pa naj bi bil maščevanje zaradi preteklih dogodkov in nerešenih nesoglasij med skupinama,« ugotavlja policija. Ljubljanska navijaška skupina Green Dragons se o dogodku, v katerega so bili vpleteni njeni člani, ni javno izrekala (tako kot tudi sicer vlada zakon molka o dogodkih znotraj navijaške scene), uradno pa so imeli tisto soboto nogometni turnir med svojimi navijaškimi moštvi. Za škofjeloški pretep policija zaradi vstopa na igrišče in bakel obravnava tudi tri ribare.