Besni navijači nad vzdrževalca

V nedeljo so na tekmi v Novi Gorici pomerili moči nogometaši NK Aluminij iz Kidričevega in ND Gorica. Aluminij se je po letu dni igranja v drugi ligi vrnil v prvo ligo, medtem ko se Gorica od najboljših poslavlja. Rezultat 1: 1 in neuspeh (na prvi tekmi v Kidričevem je zmagal Aluminij s 3: 1) pa sta razbesnila člane novogoriške navijaške skupine Terror Boys, v prevodu teroristične fante, in lotili so se tamkajšnjega vzdrževalca.

Petnajst minut pred koncem tekme so navijači ND Gorica zapustili stadion in se pridružili tistim, ki so bili zunaj, saj zaradi nasilja nimajo vstopa na stadion. Od tam so na igrišče poletele signalne rakete, k sreči so zgrešile obiskovalce, ki so ostali na tekmi. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je na stadion letelo tudi kamenje, ki so ga huligani pobirali z bližnjega gradbišča. K sreči niti to ni zadelo gledalcev, med katerimi je bilo veliko otrok.

Nogometaši se po tekmi niso prikazali pred navijači, katerih tarča naj bi bilo predvsem vodstvo novogoriškega kluba. Do vodstva se jim ni posrečilo priti, zato pa je nasilnežem uspelo ujeti 55-letnega vzdrževalca na stadionu. Nič krivega in dolžnega so ga zmlatili, potem ko jih je za obzidje igrišča prišel prosit, naj na stadion ne mečejo kamenja in raket.

Po neuradnih informacijah so vzdrževalca, zaposlenega na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, obstopili najmanj štirje nasilneži in ga z udarci zbili na tla. Potem so ga brcali v glavo in druge dele telesa ter udarjali s pestmi. Pregnalo jih je šele kričanje očividcev. Napadeni je nezavesten v mlaki krvi obležal pri stanovanjskih blokih 200 metrov od novogoriškega športnega parka.

Hitro posredovanje ekipe nujne medicinske pomoči mu je rešilo ne le zdravje, ampak bržkone tudi življenje. V ND Gorica nasilje obsojajo, na novogoriški policijski upravi pa so nam pojasnili, da zadevo preiskujejo. »Skladno z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nasilništva,« smo izvedeli.