Ne Real, ne City in ne Bayern niso tako zanimivi kot mladeniči v Bratislavi

Na klubsko svetovno prvenstvo letijo kritike zaradi slabih igralnih pogojev, slabe organizacije in praznih štadionov, sedaj pa jih je po televizijski gledanosti prehitelo še evropsko prvenstvo do 21 let.

Največ televizijskih gledalcev je sporno fifino tekmovanje pritegnilo v prvem krogu, ko si je zmago Chelseaja z 2:0 proti Los Angelesu na kanalu Channel 5 ogledalo 1,6 milijona gledalcev. Kar 24 odstotkov gledalcev, starih od 18 do 34 let je spremljalo tekmo, povprečna gledanost pa je znašala malo manj kot en milijon gledalcev.

To številko je sedaj presegla zmaga Anglije nad Nizozemsko v polfinalu evropskega prvenstva do 21 let, ko je največja gledanost na kanalu Channel 4 dosegla 1,8 milijona gledalcev.

Channel 4 je kasneje sicer razkril, da je bila četrtfinalna zmaga Anglije proti Španiji s kar dvema milijonoma gledalcev njihov doslej najbolj gledan prenos, s tem da te številke ne vključujejo tistih, ki so si tekmo ogledali preko spleta.

Gledalcev ne prepriča niti brezplačen ogled

Vrednost televizijskih pravic za Klubsko svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo do 21 let je v Združenem kraljestvu zanemarljiva v primerjavi z vrtoglavimi zneski, ki jih Sky in TNT plačujeta za Premier League. Nova štiriletna pogodba za prenose tekem premier lige je vredna skoraj osem milijard funtov in začne veljati po letošnji sezoni, v kateri je gledanost padla za deset odstotkov.

Channel 5 v Združenem kraljestvu brezplačno prenaša 23 od skupno 63 odigranih tekem na klubskem svetovnem prvenstvu. Glavni nosilec pravic, DAZN, vse tekme brezplačno predvaja na svojih platformah. Kljub temu je zanimanje za tekmovanje med navijači nizko, štadioni na tekmah pa po večini niso zapolnjeni.

Čeprav bo gledanost klubskega svetovnega prvenstva na Channel 5 najverjetneje narasla v zaključnih fazah turnirja, pa so vse oči zdaj uprte v finale evropskega prvenstva do 21 let. V soboto se bosta v Bratislavi za naslov spopadla aktualna prvakinja Anglija in trikratna zmagovalka Nemčija. Anglija je prvenstvo leta 2023 osvojila prvič po 39 letih, zaporednega naslova pa so se nazadnje veselil leta 1984.