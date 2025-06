Enrique: Žoga se odbija kot zajec

V Združenih državah Amerike poteka novo klubsko svetovno prvenstvo, na katerem so si prve štiri ekipe že zagotovile nastop v izločilnih bojih tekmovanja. Med njimi je tudi francoski Paris Saint-Germain, zmagovalec Uefine lige prvakov, ki je včeraj z 2:0 na stadionu Lumen Field premagal Seattle Sounders.

Kljub zmagi španski trener Parižanov Luis Enrique ni bil zadovoljen s pripravljenostjo zelenice. »Tukajšnja igrišča se zelo razlikujejo od evropskih. Žoga se odbija nepredvidljivo, skoraj kot zajec,« se je pritožil 55-letni Španec. Lumen Field je večnamenski stadion, na katerem poleg nogometne ekipe Seattle Sounders nastopa tudi moštvo za ameriški nogomet Seattle Seahawks.

Na stadionu so pred klubskim svetovnim prvenstvom umetno travo zamenjali z naravno. »Na tem stadionu je bila prej umetna trava, medtem ko je zdaj naravna, ki jo je treba zaliti ročno, kar se je naredilo med polčasoma, a je bilo vse suho že po desetih minutah. To vsekakor povzroča težave pri slogu igre, ki si ga želimo,« je komentiral Enrique. »Ne morem si predstavljati, da bi se tekme lige NBA igrale na luknjastih igriščih. To na nas vpliva zelo negativno, čeprav morda komu drugemu koristi. Če bomo do tega kritični, potem se bo zadeva prej ali slej uredila,« je še dodal. Parižane v naslednjem krogu tekmovanja čaka Inter iz Miamija.

Pred Špancem je svoje nezadovoljstvo nad razmerami izrazil tudi trener Borussie Dortmund Niko Kovač, nazadnje pa se je nad razmerami na tekmovanju pritožil tudi zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham. »Igrišča sploh niso dobra. Žoga se zatika. Komaj se odbija,« je bil kritičen Anglež.