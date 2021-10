Ne samo leti, Air Ronaldo tudi teče

V nadaljevanju preberite:

Tekme lige prvakov ostajajo med najatraktivnejšimi v svetu nogometa: gledalci lahko še naprej uživajo v velikem številu golov, z višjim povprečjem kot najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje se lahko pohvali le še peščica najmočnejših lig stare celine. Dvoboj Manchester Uniteda in Atalante je imel na Old Traffordu vse in še več: tudi slovensko udeležbo, a je Josip Iličić na šestem obračunu s Cristianom Ronaldom ostal pri eni zmagi. Portugalec je odločil tekmo z novim izjemnim zadetkom, medtem pa je v Barceloni zgodovino spisal Gerard Pique. Katalonci so nekaj minut po zmagi nad kijevskim Dinamom Benjamina Verbiča proslavljali še objavo veliko pomembnejše novice, saj je pogodbo podaljšal španski dragulj Ansu Fati.