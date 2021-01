Ne skrivam dolgov, Olimpije ne dam neresnim ljudem

V nadaljevanju preberite:

Milan Mandarić res nima sreče. Nikakor ne najde človeka, ki bi zadostil njegovim zahtevam in prevzel vodenje Olimpije. Decembra smo spremljali veliki finale dogovarjanja z nemškim poslovnežem Adamom Deliusom, ki se je nenadoma prekinilo in spremenilo v javno pranje umazanega perila. Med seboj se obtožujeta, da se drugi ni držal podpisanega v sporazumu. Potem ko je v četrtkovi izdaji Dela svoje povedal Delius, zdaj svojo plat zgodbe predstavlja 82-letni Mandarić. "Potem ko so mi obljubljali in me prepričevali, da bodo do 15. decembra plačali kupnino, se ni nič zgodilo. Še več, nekaj dni zatem, 23. decembra nas je njegov odvetnik obvestil, da Delius odstopa od podpisanega sporazuma, a da vseeno želi nadaljevati pogovore z mano."