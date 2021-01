Mandarić ignorira pogodbo in nemškega kupca zmajev

Do 15. januarja bi moral predsednik Olimpije Milan Mandarić vrniti 250.000 evrov nemškemu poslovnežu Adamu Deliusu, s katerim je 3. decembra 2020 podpisal pogodbo o prodaji kluba oziroma upravljanja z njim. Mandarić se namreč od sredine decembra, ko je odšel na praznični dopust v ZDA, ne odziva na klice predstavnikov podjetja Revisore Sportmanagement, ki so želeli izpeljati posel v skupni vrednosti 5 milijonov evrov.



Prvi mož Olimpije, ki si že dolgo časa prizadeva najti svoje naslednike na čelu kluba, je na začetku decembra sporočil, da bi morali Nemci do 15. decembra plačati prvi obrok v višini 1,5 milijona evrov, potem ko so 25. novembra z nakazilom 250.000 evrov potrdili svojo namero o prevzemu ljubljanskega kluba. Ker se to ni zgodilo, je po vrnitvi iz ZDA na začetku januarja sporočil, da klub ni več naprodaj, predstavil je novega poslovnega partnerja, daljnega sorodnika Željka Mandarića z Reke, odpustil trenerja Dina Skenderja in obenem odprl vrata za odhode številnih igralcev brez odškodnine, s čimer je prekršil določila omenjene pogodbe. Po njej ne bi smel odpuščati ali menjati trenerjev ter prodajati ali kupovati igralcev brez soglasja pogodbenega partnerja.

Dogovor in takoj zasuk

Za javnost, posebno za privržence Olimpije, je dobro osvetliti dogajanje še s strani Nemcev. Po zmagi Olimpije nad Mariborom 3. decembra (2:0) je namreč po podpisu pogodbe med Milanom Mandarićem in Adamom Deliusom, lastnikom in poslovodjo nepremičninskega podjetja Delius Immobilie AG, ki ima sedež v Münchnu, vse kazalo na uspešno sklenjen posel. Po pogodbi, ki smo jo dobili na vpogled, je Delius novembra plačal 250.000 evrov, poslovneža sta določila dinamiko obročnega plačevanja do končnega zneska 5 milijonov evrov. Do 15. decembra je bilo predvideno plačilo 250.000 evrov, do istega datuma pa naj bi na Mandarićev račun prispelo še plačilo enega milijona, a bi morala vpletena to posebej potrditi 9. decembra. V nasprotnem primeru bi to obveznost moral Delius poravnati do 28. januarja letošnjega leta. V pogodbi sta bila določena še dva obroka: plačilo v višini enega milijona (rok plačila 28. januar 2021) in 2,5 milijona evrov (rok plačila 28. marec 2021).



Toda po naših podatkih je že dva dni po sklenitvi pogodbe Mandarić zahteval od Deliusa, da naj do 15. decembra nakaže 1,5 milijona evrov. Delius je bil to pripravljen storiti, a je želel spremenjeno dinamiko plačevanja urediti z aneksom v pogodbi ter vse skupaj overiti pri notarju. Mandarić se je kljub prvotnemu pristanku na takšen potek transakcije, kakor zatrjujejo nemški viri, po nekajdnevnem zavlačevanju premislil in odšel na dopust k družini v ZDA.

Brez denarja za plače in agente

Zakaj je Mandarić čez noč zahteval 1,5 milijona? Po naših informacijah je milijon evrov potreboval zase, s preostalim denarjem pa je nameraval pokriti klubske stroške za november vključno s plačami (250.000 evrov) ter poravnati obveznosti do agentov. Olimpiji namreč grozi izključitev iz evropskih tekmovanj, če do konca januarja ne poravna dolgov v višini 220.000 evrov do dveh upnikov. Prvi je agent Issaha Abassa, nekdanjega napadalca, ki je avgusta 2018 iz Olimpije odšel v nemški Mainz za odškodnino dva milijona evrov. Abassov zastopnik (One Goal Sportmanagement) od Olimpije terja 180.000 evrov. Mandarić je dolžan tudi zagrebškemu Dinamu za posojo vezista Bojana Kneževića v sezoni 2019/20, zahtevek znaša 40.000 evrov. Skupni dolg Olimpije naj bi znašal 1,5 milijona evrov.

MM bi še služil z Janom Oblakom

Milan Mandarić bi se ob uspešnem poslu z Deliusom lahko častno umaknil in še dodatno zaslužil. Pripadel bi mu namreč morebitni zaslužek od prodaje igralcev v aktualnem prestopnem roku. Prav tako bi bil deležen do celotnega deleža, ki bi Olimpiji pripadel ob morebitnem prestopu Jana Oblaka iz madridskega Atletica. Ob tem bi bil MM v prihodnjih treh sezonah upravičen še do 25 odstotkov nagrade od Uefe, če bi Olimpija igrala v kvalifikacijah za evropsko ligo ali ligo prvakov. Zdaj se za 82-letnega srbsko-ameriškega poslovneža, ki od leta 2015 tako ali drugače vznemirja na slovenski nogometni sceni, začenja novo poglavje v sagi o slovesu od Olimpije.

