Neapeljčani v Vidmu skočili na vrh

Napoli je sinoči v 4. kolu italijanskega nogometnega prvenstva serie A gostoval v Vidmu in pred 11.500 gledalci visoko s 4:0 premagal Udinese. Neapeljčani so s popolnim uvodom v novo sezono po četrti zaporedni zmagi skočili tudi na vrh prvenstvene lestvice.Napoli je povedel v 24. minuti, ko je glavno delo z lepim lobom odlično opravilpa je žogo, ki je tako in tako šla v mrežo, le potisnil v gol. V 35. minuti so gosti vodili z 2:0, ko je zabil kosovski reprezentantV drugem polčasu je v 52. minuti vodstvo na 3:0 za goste povišal, za končnih 4:0 pa je v 84. zadelVodilni Napoli ima na vrhu lestvice serie A poln izkupiček 12 točk, sledita milanska Inter in Milan s po desetimi, medtem ko je Udinese, ki je prvič to sezono doživel poraz, na osmem mestu s sedmimi točkami.