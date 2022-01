Necepljeni brez lige prvakov

Strogi ukrepi francoskih oblasti v boju proti covidu-19 so slab mesec pred prvimi tekmami osmine finala spravila v skušnjavo tudi Evropsko nogometno zvezo. Po odločitvi francoske vlade, da necepljeni športniki ne bodo smeli vstopiti v Francijo, bodo nogometaši madridskega Reala in Chelseaja, ki so niso cepili proti covidu-19, ostali brez tekme v osmini finala lige prvakov. Real bo v Parizu (PSG) gostoval 15. februarja, Chelsea pa v Lillu dan pozneje.

UEFA se je za zdaj odzvala tako, da je upoštevala omejitve posameznih držav.

»Vse odločitve so v pristojnosti držav. Vsaka ekipa bo morala upoštevati pravila v državi, v kateri je tekma. Vsebinske priloge s posebnimi pravili zaradi covida-19, ki bodo veljali za izločilni del tekmovanja, so še v pripravi,« so sporočili iz Nyona.

Koliko je necepljenih med Realovimi in Chelseajevimi nogometaši, ni znano.