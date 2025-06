Za ene karierni izziv, za večino nujno zlo; še Messi ni dovolj močan magnet

V nadaljevanju preberite:

Kaj je bilo še tega treba, so se spraševali in se še sprašujejo mnogi: nogometaši, trenerji, njihovi šefi, navijači ... Prve je uvedba razširjenega klubskega svetovnega prvenstva, ki se začenja v noči na nedeljo v ZDA, prepričala lastnike, ki jih je premamil milijardni nagradni sklad (v dolarjih). Tudi navijači se bodo kmalu navdušili nad predstavami zvezdnikov. Ti pa se bodo morali sprijazniti, da zaradi prenatrpanega urnika zanje letos počitnic ne bo, in lahko skupaj z njihovimi trenerji upajo, da bodo novo sezono dočakali zdravi.

