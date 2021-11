Nekdanji as Gorice ob uro za 120.000 evrov

Rifet Kapić je znano ime na slovenskem nogometnem prostoru. Nogometaš, ki se najbolje znajde na položaju klasične desetke ali vezista – kot denimo njegov rojak Miralem Pjanić –, je opozarjal nase v letih 2016-2018 v majici Gorice, ko je bil med najboljšimi akterji v 1. SNL.

Bil je pred prestopom v Olimpijo, toda Gorica ga je prodala v švicarski Grasshoppers, pozneje je prestopil tudi v nemški klub Paderborn. Letos je okrepil FK Sarajevo, ki ga lastniško obvladuje malezijski podjetnik Vincent Tan, zato klub s štadiona Koševo vnovič goji visoke ambicije.

Do kraje ure prišlo med gala večerjo ob 75-letnici kluba

Tudi v BiH so spoznali 26-letnika iz Cazina, toda ne le po mojstrovinah na igrišču. Policija namreč preiskuje krajo ročne ure, ki sta jo Kapiću izmaknila tatova, domnevno Sarajevčana, stara 41 in 23 let. Kot poročajo mediji v BiH, je prišlo do kraje ure med gala večerjo ob 75-letnici delovanja FK Sarajevo v tamkajšnji mestni hiši.

Kapić je razkril, da je ura vredna kar 120.000 evrov, toda zanjo naj bi se obrisal pod nosom, saj naj bi kmalu po odtujitvi preprosto »izginila« na evropskem črnem trgu.