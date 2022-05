Nekdanji francoski reprezentant za zapahe

Francosko sodišče je nekdanjega francoskega nogometnega reprezentanta Tonyja Vairellesa obsodilo na pet let zapora, od tega dve leti pogojno. Francoz je leta 2011 v nočnem klubu v bližini svojega domačega mesta Nancy sodeloval v oboroženem napadu. Tudi njegovi trije bratje Fabrice, Jimmy in Giovan so bili zaradi napada obsojeni na zaporno kazen. Četverica je napadla varnostnike, potem ko so bili odstranjeni iz kluba zaradi neprimernega vedenja v stanju opitosti.

Moški so se v klub vrnili s kiji in napadli varnostnike, ki so se branili s solzivcem in palicami, nato pa je eden izmed napadalcev začel streljati z orožjem. Trije varnostniki so bili ustreljeni in ranjeni, vendar je tudi njim sodišče izreklo zaporno kazen treh do štirih mesecev zaradi sodelovanja v pretepu. Vairelles je svojo nogometno pot začel v Nancyju, svoja najboljša leta pa preživel pri Lensu in Lyonu. Devetinštiridesetletnik je z Lensom leta 1998 in Lyonom 2003 osvojil naslov državnega prvaka in osemkrat nastopil za izbrano vrsto Francije.