Nemci se niso obotavljali in že lahko iščejo hotel v Dohi

V skupini J je Severna Makedonija letos pripravila eno največjih presenečenj z zmago nad nemško reprezentanco, ki je v Duisburgu še pod taktirko Joachima Löwa klonila z 1:2. Po novem neuspehu na letošnjem evropskem prvenstvu je sledila že prej napovedana menjava na selektorski klopi, na katero je sedel nekdanji Löwow pomočnik in trener Bayerna Hans-Dieter Flick. Ta je po neprepričljivem začetku z »elfom« začel mleti in se v ponedeljek zvečer v Skopju maščeval Makedoncem za že ključno zmago v boju za SP 2022, ki ga bo novembra in decembra prihodnje leto gostil Katar.



Po prvem polčasu brez golov je dvakrat makedonsko mrežo zatresel Timo Werner, po enkrat pa sta zadela še Kai Havertz in Jamal Musiala, ki se je razveselil prvenca v članski izbrani vrsti in osvojitve skupno 21 točk, kar je osem več od drugouvrščene Romunije. Dve koli pred koncem kvalifikacij je to seveda že neulovljiva prednost na vrhu lestvice.

Werner ostaja vroč

»Z vidika rezultata je bilo perfektno. Dobili smo, kar smo želeli, se čim hitreje uvrstili in zdaj smo zabeležili pet zmag v nizu,« je bil zadovoljen Flick. »Odnos je bil spet pravi. Čestitke ekipi. Ni stopila s plina. Prvi polčas je bil malce divji in manjkal nam je kanček natančnosti. A smo vztrajali. Lahko smo zadovoljni.«



Nemci si razen strela Müllerja z glavo in poskusa Wernerja, ki je zadel okvir vrat, v prvem polčasu niso pripravili veliko. Bolje so zaigrali v drugih 45 minutah, ko je Serge Gnabry že v enem prvih napadov drugega polčasa z izvrstno podajo skozi obrambo našel Müllerja, ta pa je za lahek zadetek zaposlil Havertza. Werner je nato zadel dvakrat v treh minutah, potem ko je izkoristil novo podajo Müllerja v 70. minuti in nato tri minute kasneje z zavitim strelom zadel še z roba kazenskega prostora.



»Težko je bilo na začetku, a na srečo nismo prejeli gola. Vedeli smo, da če bomo pritiskali in napadali 90 minut, da je le vprašanje časa, kdaj bomo zadeli. Po tem, ko smo povedli, nam je bilo lažje,« je povedal Werner, ki je pod taktirko novega selektorja dosegel že pet golov na ravno toliko tekmah.

