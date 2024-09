Nemčija nad vodo tudi zaradi Slovencev in drugih na euru 2024

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji intenzivno iščejo odgovor na vprašanje, kako je mogoče pomagati tamkajšnji ekonomiji, ki so jo v zadnjih letih prizadeli številni dejavniki, kot so pandemija covida, prehod na brezogljično družbo, vojna v Ukrajini in slabe odločitve vodilnih. Ljudje so spremenili svoje navade, industrija pa ne najde rešitve za izgubo poceni surovin in »brezplačnih« ruskih energentov. Za nameček se kot bumerang vrača očitno zgrešena investicijska politika do Kitajske, na obzorju ni idealne rešitve za Nemčijo in njene satelite v Evropi.

Nogomet seveda ne bo rešil nemškega gospodarstva, katerega (politični) voditelji so v slogu povprečnih igralcev pokra izbrali taktiko na vse ali nič v kontekstu porabe poceni energentov, še slabše pa ocenili namero Kitajske s privabljanjem »greenfield« investicij. Saj veste, lahko je (bilo) držati krmilo, kadar je morje mirno. Zanesljivo pa bo letošnji euro preprečil vnovično recesijo v Nemčiji.

Če upoštevamo, da 7,44 milijarde evrov pomeni približno 0,2 odstotka nemškega BDP, ki naj bi letos zrasel za 0,1 odstotka, potem bo Nemčija letos »nad vodo« tudi zaradi enomesečnega turnirja. Efekt eura na nemško ekonomijo bo približno dvakrat večji od učinka 70 milijonov evrov, kolikor letno ustvarijo slovenski prvoligaši in NZS, na slovenski BDP. Več v članku.