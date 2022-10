Neporaženi Šimundža, Horvat in Stanković

Potem ko so najboljši nogometaši igrali v ligi prvakov, je bil četrtek rezerviran za dvoboje v evropski in konferenčni ligi.

Aktivnih je bilo več slovenskih legionarjev. Na Finskem sta se merila Helsinki in Ludogorec, ki ga vodi trener Ante Šimundža (1:1). V Gradcu sta igrala Sturm in Lazio, Slovenca Tomi Horvat (do 69. minute) in Jon Gorenc Stanković (vso tekmo) sta odbila napade favoriziranih Italijanov (0:0).

Morda najbolj privlačna je skupina E. Igrali so na Cipru in v Moldaviji, para sta bila Omonia: Manchester United 2:3 (Rashford 2, Martial; Ronaldo vso tekmo) in Šerif: Real Sociedad 0:2.