Neuer končal sezono zaradi zloma noge na smučanju

Nemški reprezentančni vratar Manuel Neuer si je na smučanju zlomil nogo in ga v ekipi Bayerna iz Münchna ne bo do konca sezone. Po tem, ko je Nemčija predčasno končala nastope na svetovnem prvenstvu v Katarju, si je 36-letni nogometaš vzel čas za premor in odšel na smučanje. »Kaj naj rečem, zaključek leta bi bil lahko zame veliko boljši, kot je. Hotel sem si spočiti glavo in sem šel smučat, pa sem si zlomil nogo. Včerajšnja operacija se je dobro končala. Hvala zdravnikom! Boli pa me, ker je s tem ta sezona zame že končana,« je Neuer zapisal na instagramu ob fotografiji, ko leži v bolnišnici.

Bayern je vodilna ekipa nemškega prvenstva, ima štiri točke prednosti pred Freiburgom. V osmini finala lige prvakov se bo pomerila pomerila s francoskim velikanom Paris Saint-Germainom, prva tekma bo 14. februarja.