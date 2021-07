Neymar in Messi sta najboljša

Argentina je še petnajstič najboljša v Južni Ameriki, toda njen največji zvezdnik in najboljši nogometaš kljub štirim golom in petim asistencami ni edini najboljši igralec letošnje Copa America. Tehnična komisija pri južnoameriški krovni organizaciji (Conmebol) je za najboljša razglasila kar dva igralca. Ob Messiju še Brazilca Neymarja.



Svojo nenavadno odločitev je pojasnila z naslednjimi besedami: »Ni mogoče izbrati enega samega igralca zato, ker je imel ta turnir dva najboljša. V vsaki tekmi sta predstavila različne odlike, ki igralcema dajejo integriteto, s tehnično in taktično kakovostjo, inteligenco z in brez žoge in odločitvami, ki so bile vselej odločilne.«



Prvič v zgodovini tekmovanja sta bila izbrana dva najboljša igralca.

