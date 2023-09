Neymar: Kritike Messija neupravičene, preživljal je pekel

Lionel Messi in Neymar sta poskrbela za zvezdniška odhoda iz Pariza, ki je v minulih sezonah zvezdnike predvsem kupoval. A epizoda z najbolj slavnima južnoameriškima nogometašema se ni izšla po pričakovanjih, Brazilec je klub zapustil in odšel v Savdsko Arabijo, Leo Messi pa blesti na ameriških zelenicah.

»Messija so v Parizu neupravičeno kritizirali, preživljala sva pekel. Oba sva v Pariz prišla, da bi osvajala lovorike, dala sva vse od sebe, a se žal ni izšlo. Messi je nato doživel sanjsko zgodbo z Argentino, res mu privoščim ta uspeh. A v Parizu je preživljal pekel, nato pa tudi ni bil pošten način, s katerim se mu je klub odrekel, tak igralec si ne zasluži takšnega slovesa,« je za brazilski medij Globo Esporte povedal Neymar.

Z zornega kota navijačev in vodstva kluba PSG bi lahko dejali, da ne Neymar ne Messi nista upravičila astronomskih vložkov, ki so jih namenili za njune pogodbe in odškodnine, za nameček sta imela (predvsem Neymar) kar nekaj težav tudi izven igrišča. A to je zdaj že preteklost, Messi v Miamiju doživlja drugo pomlad, Neymar pa bo ob Cristianu Ronaldu najbolj vidni predstavnik savdskega nogometnega razcveta (če bo do njega prišlo).