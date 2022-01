Neymar sporoča: Oglejte si moj film, morda me še vzljubite

Dokumentarni filmi v treh delih z naslovom Popolni kaos bodo predvajali na platformi za pretočne vsebine Netflix, predstavila pa bo življenje Neymarja mlajšega na in ob zelenici ter delovanje očeta, Neymarja starejšega, ki v zaodrju nadzira kariero zvezdnika Paris Saint-Germaina.

»Upam, da si bodo tisti, ki me ne poznajo, a o meni vseeno govorijo grde reči, uspeli pogledati ta dokumentarec in upam, da bodo spremenili svoje mnenje. Morda jim bom celo všeč ... Vsaj malo!« si je v pogovoru za ESPN zaželel kmalu 30-letni brazilski reprezentant. »Le redki me zares poznajo. Pokazali bomo resnico, stoodstotno, to pa je tisto, kar je najpomembnejše,« napoveduje nekdanji član Santosa in Barcelone, ki je po prestopu k PSG leta 2017 še vedno najdražji nogometaš vseh časov.

Velja tudi za enega najpogosteje kritiziranih nogometašev vseh časov, ki je v zadnjih mesecih sicer spregovoril tudi o domnevnem nespoštovanju s strani domačih brazilskih medijev in navijačev. Pod vprašaj je za hip ob bližajočem se svetovnem prvenstvu v Katarju postavil tudi nadaljevanje reprezentančne kariere.

V zadnjih letih se je ukvarjal tudi z glavo

»Moje življenje je vedno bilo kot popoln kaos. Od šestega meseca starosti, ko sem bil s starši udeležen v nesreči, takrat se je začel kaos. Opomogli smo si in nič se mi ni zgodilo ... Nato sem postal nogometaš in seveda sem doživel srečne trenutke, a v mojem življenju je bilo veliko kaosa. A v vsem tem kaosu so se reči odlično razpletle, živim zelo dobro življenje in zelo sem hvaležen za vse – za mojo družino, vse moje prijatelje, za vse, kar je Bog storil v mojem življenju in zato mislim, da je ta naslov filma popoln, saj sem imel veliko težav, a se je vse dobro razpletlo.«

Psihološko trdnost je Neymar izpostavil kot enega glavnih razlogov, da mu je uspelo prebroditi težke trenutke: »Glavo moraš imeti na pravem mestu, sicer padeš ali se razletiš. Družina in prijatelji so pomembni, a enako velja za moje soigralce. Vedno mi stojijo ob strani, da mi lahko, če imam slab dan, pomagajo z besedo ali objemom, po katerih se počutim bolje. A zdaj mislim, da sem močan. Močan mož sem, ne le telesno, a tudi v moji glavi, ker sem se moral spopadati s tolikšno količino pritiska – zaradi tega, kdo sem, zaradi tega, kje igram, ker sem Brazilec in številnih drugih stvari. A zdaj imam močno glavo, zelo trdo sem moral delati, da sem prišel do tega. Mislim, da je to druga dobra stvar na meni – ne le to, da lahko igram nogomet, osredotočil sem se tudi na svoje duševno zdravje.«