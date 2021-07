Neymarja ujezili Brazilci, ki privoščijo Messiju prvi naslov

Pred nedeljskim velikim finalom južnoameriškega nogometnega prvenstva med Brazilijo in Argentino se je močno ujezil prvi zvezdnik Brazilije Neymar. Njegov bes so sprožili rojaki, ki si želijo, da bi Lionel Messi naposled osvojil prvo reprezentančno lovoriko. Toda tudi Neymar z Brazilijo še ni bil prvak na velikih tekmovanjih, razen na olimpijskih igrah. Pred dvema letoma, ko je bila Brazilija najboljša, je bil Neymar poškodovan in je prvenstvo, prav tako v Braziliji, izpustil.



»Sem Brazilec z veliko ponosa in ljubezni. Moje sanje so bile vedno, da bi igral za reprezentanco in poslušal, kako navijači pojejo himno. Nikoli nisem napadal in ne bom napadel Brazilije, če bo tekmovala za karkoli, ne le v športu,« je na Instagramu zlil dušo Neymar, sicer eden od največjih Messijevih prijateljev med nogometaši.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: