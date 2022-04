Nezgrešljivi Karim Benzema zapravil dve enajstmetrovki

Atletico Madrida je v 33. krogu španskega državnega prvenstva na domačem igrišču remiziral proti Granadi. Moštvo slovenskega vratarja Jana Oblaka je s točko začasno skočilo na drugo mesto, prvega pa zanesljivo drži Real Madrid, ki je v gosteh s 3:1 ugnal Osasuno.

Na lestvici ima Real zdaj 78 točk, sledi pa Atletico z 61. Kraljevi klub za 35. naslov španskih prvakov na zadnjih petih tekmah potrebuje le še štiri točke.

Varovanci trenerja Carla Ancelottija so prvič zadeli prek Davida Alabe v 12. minuti, vsega 120 sekund kasneje pa je izenačil Ante Budimir. Ob koncu polčasa je bil natančen še Marco Asensio, v drugem pa je sprva v 52. in 59. minuti enajstmetrovki zgrešil Karim Benzema. Zapravljeni priložnosti nista zmedli Madričanov, ki so v 96. minuti dosegli še tretji zadetek. Natančen je bil Lucas Vazquez.

Tretja Barcelona in četrta Sevilla, ki imata po 60 točk, bosta svoj dvoboj 33. kroga odigrala danes. Katalonce čaka gostujoča tekma proti Sociedadu v San Sebastianu, Andaluzijci pa bodo v gosteh izzvali Levante.